Borsa güne düşüşle başladı
|11 Aralık 2020 10:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 1.350,31 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 1.350,31 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak 1.353,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.366,78 puana taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, düşüşlerde ise 1.320 ve 1.290 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,2 milyar dolar açık ile 300 milyon dolar fazla arasında yer aldı.
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