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Koronada 10'uncu günden sonra bulaş riski sıfırlanıyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs hastalığında karantina sürelerinin düşürülmesiyle ilgili, "14 gün bu kişileri karantinada tuttuğunuz zaman hem karantinanın süresinin uzaması kişilerde psikolojik olarak izolasyon tedbirlerine uyma konusunda bir gevşemeye sebebiyet veriyor hem de 10'uncu günden sonra bulaş riskinin de çok düşük olması hatta sıfırlanması nedeniyle gereksiz bir 4 günü ortaya çıkarmış oluyor" dedi.
 11 Aralık 2020 10:20
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Koronada 10'uncu günden sonra bulaş riski sıfırlanıyor

Prof. Dr. Oğuztürk, karantina sürelerinin 14 günden 8 ila 10 gün arasına düşürülmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Oğuztürk, hastalığın kuluçka döneminin 2 ila 5 gün olduğunu, yapılan araştırmaların 10'uncu günden itibaren bu hastalığın bulaştırıcılığının azaldığını ortaya koyduğunu kaydetti. Oğuztürk, "Bu anlamda siz 14 gün bu kişileri karantinada tuttuğunuz zaman hem karantinanın süresinin uzaması kişilerde psikolojik olarak izolasyon tedbirlerine uyma konusunda bir gevşemeye sebebiyet veriyor hem de 10'uncu günden sonra bulaş riskinin de çok düşük olması hatta sıfırlanması nedeniyle gereksiz bir 4 günü ortaya çıkarmış oluyor. Kısa süre önce dünyada da bazı ülkeler bu tarz kararlar aldı. Türkiye de bunu vatandaşlarına uygulayacak şekilde hayata geçirdi. Bu anlamda benim şahsi kanaatimce izolasyon süresinin kısaltılması; vaka sayısının azaltılması ve virüsle mücadelede katkı sağlayacaktır düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

'HER GRUPTAKİ VATANDAŞ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL'

Oğuztürk, asemptomatik olan bireylerde karantina süresinin kısaltılmasının önemli olduğunu belirterek, "Eğer bir asemptomatik durum varsa yani belirti ve şikayetlerin olmadığı bir süreç söz konusuysa test yaptırmadan dahi izolasyonun sonlandırılması durumu söz konusu. Ama bu ülkemizdeki her gruptaki vatandaşlar için geçerli değil. Yüksek riskli işlerde çalışanlar kapsam dışı diye kabul edildi. Koronavirüsle ilgili geçen sürede önemli ölçüde bilgiye sahip olundu. Hastalığın 10'uncu günden itibaren bulaştırıcılığı anlamında bize negatiflik sunduğunu gördük. Herhangi bir şikayeti olmayan, semptomu olmayan kişilerde 10 günlük karantina süresi durumu söz konusu. Daha sonra izolasyon tedbirleri ortadan kalkıyor; tedbirlere uymak şartıyla. Bir diğer husus da 7'nci güne kadar temaslının herhangi bir şikayeti, semptomu yoksa bu kişiler PCR testi yapılıp da negatif çıktıysa bunların da yüksek riskli işlerde çalışmıyorlarsa görevlerine dönmeleri söz konusu. Yüksek riskli çalışanlar grubundan olanlar Yaşlı Bakım Evleri'nde çalışanlar, hapishane gibi toplu yaşam alanlarında çalışan kişilerin riskli durumları olduğundan dolayı bunların kapsam dışında kaldığını ifade edebiliriz" diye konuştu.

'KURALLARA UYMADA DİRENÇ'

Prof. Dr. Oğzutürk, ayrıca havaların soğumasıyla birlikte vakaların artacağının önceden bilindiğine dikkat çekerek, "Bu konu yaz aylarından itibaren insanlara belli bir şekilde belirtiliyor ve uyarılar yapılıyordu; ama gördüğümüz üzere kurallara uyulma noktasındaki bazı dirençlerden dolayı vaka sayıları artmış durumda. Ana netice itibarıyla bu kısıtlı da olsa kurallara uyma konusundaki bir istikrar sağlayıcı süreç bence vaka sayılarının önümüzdeki süreçte bir miktar azalmasına sebebiyet verecektir. Zaten Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde vaka sayılarının dörtte bire yakın şekilde azaldığı ifade ediliyor. Gönül istiyor ki aşılama sürecinden sonra vakaların daha da azaldığı ve sağlık çalışanlarımızın ve hastanedeki servislerin yoğun bakım ünitelerinin daha kontrollü bir şekilde faaliyet verdiği bir süreci biz de görelim" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
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