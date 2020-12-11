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CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı

Koronavirüs tedavisini tamamlayarak 114 gün sonra görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, ilk iş olarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak önerilen Hüseyin Karakuş'u görevden alması, CHP içinde tartışmalara neden oldu. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, "Göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Hüseyin Karakuş'un görevden alınması, örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Görevine iade edilmesini umuyoruz" diyerek tepki gösterdi
 11 Aralık 2020 10:24
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CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönmüştü.

CHP Genel Merkezi'nin önerisiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve gelen Hüseyin Karakuş, Böcek'in mesaiye tekrar başlamasıyla görevden alındı.

Karakuş'un görevden alınmasına CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar tepki gösterdi.

"Genel Başkanımız önerdi, görevine iade edilsin"

Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığını yenerek aramıza dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Fakat göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Antalya'ya gelip görevine başlayan Hüseyin Karakuş'un görevden alınması örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır.

Konu ile ilgili tasarruf yine Belediye Başkanımızındır ama genel merkezimizin önerisi doğrultusunda bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve Hüseyin Karakuş'un görevine iade edilmesini umuyoruz" dedi.

"Başkan telefonlarımı açmıyor"

CHP Antalya İl Başkanı Bayar, Başkan Böcek ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, "Başkanı telefonla aradım, ulaşamadım, WhatsApp'tan aradım ulaşamadım" dedi.
Memurlar.Net
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