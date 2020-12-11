1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-Duruşma' hayata geçirildi

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve avukatların bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerini sağlayan 'E-Duruşma' uygulaması Aydın'da da hayata geçirildi
 11 Aralık 2020 10:28
+Aa- Yazdır
E-Duruşma' hayata geçirildi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan E-Duruşma, pilot uygulama olarak yeni adli yılla birlikte ilk defa Ankara Batı Adliyesinde başlatılmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan E-Duruşma, teknik altyapısı hazır hale getirilen Aydın Adliyesi'nde de başladı. Bu kapsamda Aydın 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nin bir dosyasında e-duruşma yapıldı.

"AVUKATLAR MOBİLDEN BAĞLANABİLECEK"

Avukatların mobil cihazlarından da bağlanabilecekleri E-Duruşma ile ilgili Aydın Adliyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* E-Duruşma sistemi adliyemizde de uygulamaya geçmiş olup, bu kapsamda Aydın 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/146 Esas sayılı dosyasında E-Duruşma yapılmıştır.

* Yazılımı ve geliştirilmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan E-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına seyahat etmeye gerek kalmaksızın, bulundukları yerlerde gerek bilgisayar, gerekse mobil platformlar üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecektir.

* Avukatlar UYAP Avukat Portalı'ndan 'Duruşma Sorgulama' menüsü aracılığıyla durumlarını sorguladıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak E-Duruşma talebi gönderebilecekler, hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşma günü, mahkemenin E-Duruşmayı başlatarak aktif etmesi üzerine avukatlar, ilgili duruşmaya portal üzerinden katılabilecekleri gibi aynı işlemleri yapmak suretiyle celse uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından veya tabletlerinden katılabilecekler.

* E-duruşma sistemi tamamen Adalet Bakanlığı sunucuları üzerinden en kapsamlı UYAP güvenlik prosedürleri ile çalışmaktadır.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
11 Aralık 2020 11:25		 Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması
11 Aralık 2020 11:18
TÜİK, GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu
11 Aralık 2020 10:40		 TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
11 Aralık 2020 10:07
Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi
11 Aralık 2020 10:05		 10 liralık eksik ödemede yapılandırma bozulmayacak
11 Aralık 2020 09:55
Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan şartı olarak yer almamalı!
11 Aralık 2020 09:32		 43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
11 Aralık 2020 02:07
Özel bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı
10 Aralık 2020 23:26		 İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı
10 Aralık 2020 20:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Dolar 8 TL sınırını aştı12:21 - Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz12:08 - Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok12:05 - Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü12:00 - Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı11:55 - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
11:50 - Adalet Bakanlığı'nda çalışan asgari ücretli, milyonlarca çalışanın sesi olacak11:45 - Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap11:32 - Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü11:31 - Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı11:26 - 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'11:25 - Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
11:20 - 26 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı11:18 - Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması11:18 - MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek11:14 - Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar11:10 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11:04 - LÖSEV'e bin TL bağış karşılığı uzlaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Altın, teşvik paketini bekliyor
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
kedi 5
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
veda hutbesi 4
freecycle 1
eliyle dürtükleyen insan 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
kimliği belirsiz cesetler 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam