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Terör saldırısı faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

Ağrı Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda 2 Mart'ta Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit edilmesi, 2'si uzman çavuş, 32'si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör eyleminin faillerinin, 28 Ağustos'ta Kars'ta etkisiz hale getirilen 5 terörist olduğu kriminal-balistik incelemeyle ortaya çıkarıldı
 11 Aralık 2020 10:31
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Terör saldırısı faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

Kars'ta 28 Ağustos 2020'de etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, bu teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında 28 Ağustos 2020'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı.

İncelemede teröristlerin, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit olması, 2'si uzman çavuş, 32'si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan servis aracına yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kars'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoriden "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri kategoriden "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen ile herhangi bir kategoride yer almayan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olgun ve "Metin" kod adlı Koray Aspir oldukları belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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