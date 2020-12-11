İstanbul'da, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
|11 Aralık 2020 10:38
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İstanbul'da, 5 farklı suç kaydı olan ve 8 olaydan aranan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Aralık'ta Ümraniye'de bir sitedeki eve düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.N, gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 14 mermi ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek-üye olmak ve yardım etmek", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tefecilik", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.
Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda vatandaşı silah zoru ve tehditle mağdur ettiği tespit edilen A.N'nin elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi yakalanmış ve zanlılardan 6'sı tutuklanmıştı.
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