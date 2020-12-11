TÜİK, GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019" haber bülteninin yayımlanmasının ertelendiğini bildirdi
|11 Aralık 2020 10:40
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019" haber bülteninin yayımlanmasının ertelendiğini bildirdi.
TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019" haber bülteninde yer alan verilerin analiz ve kontrol çalışmalarının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam ettiği ve ilgili haber bülteninin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
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