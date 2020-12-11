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HDP milletvekili gözaltı esnasında delilleri yok etmeye çalıştı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp delilleri yok etmeye çalıştı
 11 Aralık 2020 10:54
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HDP milletvekili gözaltı esnasında delilleri yok etmeye çalıştı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp delilleri yok etmeye çalıştı.

Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP'li milletvekilleri, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz aylarda HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Benzer bir olay da Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de arasında bulunduğu grupla birlikte olan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Milletvekili, polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine aşırı şekilde yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alan İmir, kendi cebine koydu. Kamera kayıtlarını inceleyen Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınma esnasında HDP Milletvekili Nuran İmir'in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti. Milletvekilinin şüphelinin cep telefonunda temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği ihtimali üzerine sözkonusu telefonun incelenebilmesi için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Bunun üzerine Ercan Oğuz, Cizre-Şırnak karayolu polis kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şahsın yakalandığı araçta üzerinde Milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu. Şüpheli Ercan Oğuz'un üzerindeki suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık tarihinde "yetkisizlik" kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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