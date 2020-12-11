Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
|11 Aralık 2020 10:59
|+Aa- Yazdır
Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Olay, Karaağaç Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir müşteri olarak otelde kalan Ercan Mumcu'nun odasından çıkmaması üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen polisler, Mumcu'yu yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
11 Aralık 2020 11:55
|Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü
11 Aralık 2020 11:32
|Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar
11 Aralık 2020 11:14
|LÖSEV'e bin TL bağış karşılığı uzlaştı
11 Aralık 2020 11:04
|Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı
11 Aralık 2020 11:00
|İğrenç tacize 'kod 29' kılıfı
11 Aralık 2020 11:00
|Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
11 Aralık 2020 10:52
|İstanbul'da, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
11 Aralık 2020 10:38
|Bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
11 Aralık 2020 10:13
|Bankacı kadın eski sevgilisinin peşini bırakmıyor
11 Aralık 2020 09:59