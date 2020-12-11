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İğrenç tacize 'kod 29' kılıfı

Şişli Belediyesi'nde eski Başkan Yardımcısı U.G.Y.'nin cinsel saldırısına uğrayan Z.A., eşiyle birlikte "yüz kızartıcı suçtan" (kod 29) kovuldu. Skandal yargıya taşınınca, kod 29'un sehven verildiği açıklandı
 11 Aralık 2020 11:00
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İğrenç tacize 'kod 29' kılıfı

CHP'li belediyelerde yaşanan taciz skandalları bitmek bilmezken, bir taciz haberi de Şişli Belediyesi'nden geldi. Son taciz skandalı belediye iştiraki Kentyol A.Ş.'de çalışan Z.A.'nın yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Buna göre 2018'e kadar belediyede çalışan Z.A., aynı zamanda kocasının da akrabası olan Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Saldırıya karşı durup yargıya başvurduğı için de aynı belediyede çalışan eşi B.A. ile birlikte tek taraflı iş akdi feshedildi.

İşsiz kalan karı koca iş ararken, mağdur kadın, başvurduğu heryerden eli boş döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na evrak dökümü almak için başvurduğunda ise iş akdinin 29 numaralı kodla tanımlanan "yüz kızartıcı suç" gerekçesiyle feshedildiğini öğrendi.

Muhammed UZUN

İhlas Haber Ajansı
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