Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldığı iddia edildi
|11 Aralık 2020 14:14
|+Aa- Yazdır
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli olmadığı halde 420 bin kişiye 6,9 milyar lira ödeme yaptığını ileri sürdü.
Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında usulsüzlük yapıldığını iddia etti.
Usulsüz ödemelerin Sayıştay raporlarında yer aldığına dikkati çeken Kasap, "Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye 6,9 milyar lira ödeme yapıldı. Bu kişilerden bir kısmının engelli raporu yok. Bir kısmının raporu ise yüzde 40'ın altında." dedi.
Konuyla ilgili daha önce CİMER'e başvurduklarını belirten Kasap, Bakanlığın kendilerine verdiği cevapta iddiaları doğruladığını ve yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bildirildiğini ifade etti.
Kasap, bakanlığın iddiaları kabul etmesine rağmen haksız yapılan ödemelerin geri alınmadığının hatta silindiğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini öne sürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SGK'nın idari para cezaları kamu kurumlarınca nasıl ödenecek?
11 Aralık 2020 00:14
|Emekliler 'seyyanen zam' talep ediyor
10 Aralık 2020 11:17
|Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek
08 Aralık 2020 15:02
|'SED ödemeleri bugün hesaba yatırılmaya başlanıyor'
08 Aralık 2020 09:22
|Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek
05 Aralık 2020 09:28
|Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
04 Aralık 2020 16:20
|Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek
04 Aralık 2020 14:09
|Asgari ücrette zam pazarlığı yarın 'online' başlıyor
03 Aralık 2020 18:49
|Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi
01 Aralık 2020 07:13
|İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
30 Kasım 2020 11:31