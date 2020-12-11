1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Proje kapsamında şu ana kadar okulların bakım ve onarımı için 50 milyon, laboratuvar ve atölyeler için 85 milyon ve kütüphaneler için 26 milyon liralık yatırım yaptık"
 11 Aralık 2020 11:18
+Aa- Yazdır
MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık yatırım yapıldı.

Bakanlık, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor.

Projenin 2020 yılı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bakan danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

- 520 kütüphane yapıldı, 480 kütüphane yapılacak

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizen Özer, şu bilgileri verdi:

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede okullarımızın alt yapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Proje kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Sağladığımız 26 milyon liralık yatırımla, her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi kurduk. 2021 yılında da 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor."

Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, bu çerçevede okullardaki laboratuvar ve atölyeleri güçlendirdiklerini ve yenilerini yaptıklarını söyledi.

Özer, takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullara yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek, "2021 yılında da 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız." diye konuştu.

- "Gelecek yıl okulların güçlendirilmesi için 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek"

Proje kapsamında okulların fiziki bakım ve onarımlarına da öncelik verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, okullarımızın bakım ve onarımlarını tamamlayacağız. Özellikle güçlendirme kapsamında olan okullarımıza öncelik verdik. Bu kapsamda 50 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında bu okullarımızdan güçlendirme kapsamında olanlara 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek. Şu ana kadar okulların bakım ve onarımı için 50 milyon liralık, laboratuvar ve atölyeler için 85 milyon ve kütüphaneler için sağlanan 26 milyon liralık yatırımlarla birlikte bugüne kadar 161 milyon liralık yatırım yaptık. 115 milyon liralık ilave yatırımla birlikte gelecek yıl da 365 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılan iyileştirmelerin tüm okullarımızı kapsaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'
11 Aralık 2020 11:26		 'Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor'
10 Aralık 2020 14:30
MEB, TIMSS başarı grafiğini yükselten çalışmaların perde arkasını açıkladı
10 Aralık 2020 11:11		 MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
09 Aralık 2020 14:29
Öğrencisi olduğu lisede öğretmen olarak çalıştı, şimdi de müdürü oldu
07 Aralık 2020 18:31		 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Her şey sizin sayenizde
07 Aralık 2020 18:19
MEB, öğretmenlere yönelik 'Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı
07 Aralık 2020 15:46		 MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı
07 Aralık 2020 15:36
MEB, iki ihaleyle bu yıl 589 milyon TL tasarruf sağladı
06 Aralık 2020 09:20		 Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
05 Aralık 2020 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Dolar 8 TL sınırını aştı12:21 - Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz12:08 - Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok12:05 - Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü12:00 - Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı11:55 - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
11:50 - Adalet Bakanlığı'nda çalışan asgari ücretli, milyonlarca çalışanın sesi olacak11:45 - Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap11:32 - Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü11:31 - Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı11:26 - 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'11:25 - Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
11:20 - 26 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı11:18 - Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması11:18 - MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek11:14 - Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar11:10 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11:04 - LÖSEV'e bin TL bağış karşılığı uzlaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Altın, teşvik paketini bekliyor
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske izi 2
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
Bugün olanlar 1
corona virüs vaka sayısı 1
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 3
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 3
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
eliyle dürtükleyen insan 2
erzurum 3
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam