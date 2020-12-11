26 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı

- Dünya genelinde "En yeşil kampüsler" sıralamasında Türkiye'den 26 üniversite ilk 500'de kendine yer buldu.

AA muhabirinin UI GreenMetric verilerinden derlediği bilgilere göre, ilk 500'ün dışındakilerle beraber Türkiye'den 55 üniversite sıralamaya girmeyi başardı.

Endonezya Üniversitesinin 2010'daki girişimiyle kurulan UI GreenMetric, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşımla ilgili konulara dikkati çekmek amaçlıyor.

Çevrenin sürdürülebilirliğine ve sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik ve sosyal sorunlara daha fazla dikkat gösterilmesini hedefleyen UI GreenMetric, her yıl dünya çapındaki binlerce üniversiteden sayısal veri toplarken, üniversiteler de çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları uygulamak için gösterdiği çabaları yansıtan tek bir puana göre değerlendiriliyor.

2020 UI GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.

Üniversiteler arasında yapılan bu sıralamayla, yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durum ve politikaların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Üniversite liderlerinin ve paydaşların dikkatini çekerek küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşımla mücadeleye daha fazla önem verilmesi de projenin hedefleri arasında.

- Türkiye'nin en yeşil kampüsü İstanbul Teknik Üniversitesinin

Sıralamada Türkiye adına katılım gösteren üniversitelerden en iyi dereceyi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elde etti. İTÜ, dünya sıralamasında ilk yüze giren tek Türk üniversitesi olurken, ilk 100'ü zorlayan diğer kurum ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 103. olduğu sıralamada ilk 500'e giren diğer eğitim kurumları ise şöyle sıralandı:

"Erciyes Üniversitesi 142 , Özyeğin Üniversitesi 143, Aksaray Üniversitesi 186, Hitit Üniversitesi 208, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 217, Yıldız Teknik Üniversitesi 244, Bartın Üniversitesi 269, Yeditepe Üniversitesi 273, Afyon Kocatepe Üniversitesi 295, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 303, Sakarya Üniversitesi 310, Kapadokya Üniversitesi 321, Çukurova Üniversitesi 335, İnönü Üniversitesi 340, Dokuz Eylül Üniversitesi 380, Başkent Üniversitesi 405, Mersin Üniversitesi 406, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 408, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 412, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 418, Sabancı Üniversitesi 442, Süleyman Demirel Üniversitesi 450, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 451."

- İlk 500'ün dışında kalanlar

UI GreenMetric sıralamasında yer alan diğer Türk üniversiteleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi 501, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 502, Akdeniz Üniversitesi 504, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 522, Eskişehir Teknik Üniversitesi 525, Marmara Üniversitesi 534, Kastamonu Üniversitesi 543, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 545, Gaziantep Üniversitesi 546, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 559, Iğdır Üniversitesi 562, Ankara Üniversitesi 587, Kadir Has Üniversitesi 591, Çankaya Üniversitesi 595, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 598, KTO Karatay Üniversitesi 626, Anadolu Üniversitesi 627, Düzce Üniversitesi 645, Atatürk Üniversitesi 685, Gebze Teknik Üniversitesi 711, Adıyaman Üniversitesi 714, Bilkent Üniversitesi 723, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 730, Galatasaray Üniversitesi 733, Uşak Üniversitesi 758, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 786, Gazi Üniversitesi 798, Bingöl Üniversitesi 805, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 812 olarak sıralandı.