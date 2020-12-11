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'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'

Bakan Selçuk 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz' dedi.
 11 Aralık 2020 11:26
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, canlı yayında sorulara cevap verdi.

Bakan Selçuk, sömestr tatilinde öğrencilere verilecek karne uygulaması ile ilgili hangi sınav notuyla verileceği konusuna açıklık getirdi.

Bakan Selçuk 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz' dedi.

Bakan Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları:

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

''EN AZ BİR SINAV YÜZ YÜZE YAPILACAK''

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

Memurlar.Net
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