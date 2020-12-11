Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
|11 Aralık 2020 11:31
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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de ikinci çeyreğe göre yüzde 24,8 yükseldi.
Toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 6,7 arttı, çeyreklik bazda yüzde 7,8 geriledi.
- En fazla yıllık artış dayanıklı tüketim malı üretiminde
Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,9 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde ise yılın ikinci çeyreğine göre en fazla yükseliş yüzde 36,8 ile sermaye malı üretiminde oldu.
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