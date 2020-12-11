1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi.
 11 Aralık 2020 11:31
+Aa- Yazdır
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de ikinci çeyreğe göre yüzde 24,8 yükseldi.

Toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 6,7 arttı, çeyreklik bazda yüzde 7,8 geriledi.

- En fazla yıllık artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,9 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde ise yılın ikinci çeyreğine göre en fazla yükseliş yüzde 36,8 ile sermaye malı üretiminde oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim 2021'de düzenlenecek'
11 Aralık 2020 12:28		 BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
11 Aralık 2020 09:50
Reformlar hızla şekillenecek: Hedef sürdürülebilir kaliteli büyüme
11 Aralık 2020 07:05		 Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu
10 Aralık 2020 21:07
Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı
10 Aralık 2020 20:31		 Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı
10 Aralık 2020 12:39
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Aralık 2020 10:03		 BİM Fas'ta yeni bir sayfa açıyor
10 Aralık 2020 08:15
2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak
09 Aralık 2020 21:16		 Van'da çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor
09 Aralık 2020 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - 'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim 2021'de düzenlenecek'12:24 - Dolar 8 TL sınırını aştı12:21 - Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz12:08 - Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok12:05 - Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü12:00 - Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı
11:55 - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası11:50 - Adalet Bakanlığı'nda çalışan asgari ücretli, milyonlarca çalışanın sesi olacak11:45 - Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap11:32 - Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü11:31 - Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı11:26 - 'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'
11:25 - Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı11:20 - 26 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı11:18 - Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması11:18 - MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek11:14 - Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar
11:10 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Altın, teşvik paketini bekliyor
FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
25 milyon kişi aşıda kapsam dışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil 1
griezmann'ın huawei ile anlaşmasını iptal etmesi 1
10.12.2020 maccabi vs sivasspor maçı 4
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
mehmet cengiz'in 47 milyon dolarlık jet alması 3
kimliği belirsiz cesetler 1
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
pfizer biontech aşısı 4
özel aracında maske takmama cezası 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam