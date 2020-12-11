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Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
|11 Aralık 2020 11:32
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Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yemişli köyündeki dağlık alana yakınlarıyla avlanmaya giden Hakan Akın (29) kayalıklardan düştü.
Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yakınlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Akın'ın cesedi kayalıklardan alınarak Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akın'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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