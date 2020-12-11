Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 60 bin öğretmen ataması isteniyor sorusuna cevap verdi. Selçuk, Bu imkan ve mümkün arasındaki ilişki ile ilgili dedi.
|11 Aralık 2020 11:45
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 60 bin öğretmen ataması isteniyor sorusuna cevap verdi. Selçuk, Bu imkan ve mümkün arasındaki ilişki ile ilgili dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV canlı yayınında sorulara cevap verdi.
Selçuk, öğretmenler 60 bin atama istiyor sorusuna cevap verdi.
İşte Bakan Selçuk'un öğretmen atama sorusuna verdiği cevap
İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.
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