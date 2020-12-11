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Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartışma sırasında ablasının eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapisle cezalandırıldı.
 11 Aralık 2020 11:55
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Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartışma sırasında ablasının eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Yunus Ö. (23), maktul Eşref Santur'un yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Yunus Ö, pişman olduğunu söyleyerek, "Ailemi korumak için yaptım. Allah şahidimdir, 2,5 aylık çocuğum eşimin kucağındaydı. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlet yoluyla çözseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, takdiri indirime giderek sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evde 2019 yılının eylül ayında çıkan tartışmada Eşref Santur (34), kayınbiraderi Yunus Ö. tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürülmüş, zanlı tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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