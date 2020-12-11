1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz
 11 Aralık 2020 12:21
+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan CHP'ye: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz
11 Aralık 2020 14:32		 Numan Kurtulmuş: Ben de aşı olacağım
11 Aralık 2020 14:19
'AB bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi'
11 Aralık 2020 13:58		 CHP'deki tecavüzler konuşulunca, Halk TV o programı bitirdi
11 Aralık 2020 13:54
Sağlık Bakanı Koca'dan İmamoğlu'na: Çok acı, çok yanlış
11 Aralık 2020 13:43		 Ak Parti'li kadın vekil'den CHP'ye: Bize tecavüzcü dediğinizi ne çabuk unuttunuz
11 Aralık 2020 13:04
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
11 Aralık 2020 12:08		 Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11 Aralık 2020 11:10
'İpek böceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz'
11 Aralık 2020 10:36		 CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı
11 Aralık 2020 10:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı14:32 - Erdoğan'dan CHP'ye: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz14:28 - Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti14:28 - Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı14:25 - Bir ilde daha sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde alkol satışı yasaklandı14:23 - Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı
14:19 - Numan Kurtulmuş: Ben de aşı olacağım14:15 - İstanbul'da cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı14:14 - Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldığı iddia edildi14:00 - Okullarda sigara yasağını uygulayacak görevli nasıl belirlenir?13:58 - 'AB bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi'13:57 - Rize'de şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası
13:54 - CHP'deki tecavüzler konuşulunca, Halk TV o programı bitirdi13:50 - Yazar Hasan Ali Toptaş'ın filmi de iptal13:50 - Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme13:43 - Sağlık Bakanı Koca'dan İmamoğlu'na: Çok acı, çok yanlış13:38 - 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istendi
13:36 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Dolar 8 TL sınırını aştı
Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?
Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
Altın, teşvik paketini bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske izi 2
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
burun tıkanıklığını giderici şeyler 6
toplam covid-19 vaka sayısının 1.748.567 olması 1
10.12.2020 tunus'a 5 milyon dolar hibe verilmesi 3
sevilen yazar 6
yumurta fiyatları 4
Doğu ekspresi 2
özel aracında maske takmama cezası 1
Kars'ta evlere yaklaşan ayı ailesi 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam