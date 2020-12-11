Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz
|11 Aralık 2020 12:21
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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz
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