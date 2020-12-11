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Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde 15 kişilik Genç ailesinde 12 kişi yeni tip koronavirüse yakalanırken, bir ay içinde aileden 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti- Salgında iki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç:- "Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle acılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin"
 11 Aralık 2020 12:31
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- Rize'de aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyü Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Genç ailesinin bazı üyeleri Kovid-19'a yakalandı.

Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Burak'ın ölümünden 4 gün sonra 49 yaşındaki babası Muhammet Genç de vefat etti.

Baba oğul aile kabristanında yan yana defnedildi.

Genç ailesindeki 15 kişiden 12'si bu hastalığa yakalanırken yaklaşık 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç de yaşamını yitirdi.

Bu sürede hastanede Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki baba Ali Genç'ten oğlunun ölüm haberi saklandı. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra ağabeyi İbrahim Genç de (53) hayatını kaybetti.

İbrahim Genç kardeşi ve yeğeni ile yan yana defnedildi.

Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Genç ailesinin bazı üyelerinin Kovid-19 tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç, AA muhabirine acısının çok büyük olduğunu anlattı.

Genç, bir ay içinde beş acı yaşadığını anlatarak, "Her şey takdiriilahi. İnandık ama kendimize çok dikkat edelim. Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle açılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin." dedi.

Kendisinin de Kovid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Ali Genç, "Sağlık çalışanıyım. Ben de atlattım. Bu hastalığı Allah kimseye vermesin. Bazen aklım gidiyor, toparlayamıyorum kendimi. Bir anda heyecana kapılıp tepkiler verebiliyorum. Sıhhatim benim de iyi değil. KOAH hastasıyım ve zorlanıyorum. Şu anda atlattım ama ciğerlerimde leke var." diye konuştu.

Herkesin kendisini korumasını isteyen Genç, "Biz ne kadar önem verdiysek bize yine bulaştı. Üç kardeş, aile hep aynı hastalıktan yattık. Benim üç oğlum ve bir kardeşime bulaşmadı. 15 kişiden 3 kişiye bir şey olmadı. Diğer herkes korona hastalığına yakalandı." ifadelerini kullandı.

Alaattin Genç de amcasının çocuklarının ve yeğenlerinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Aynı aileden beş tane koronadan kaybettik bir ay içerisinde. Biraz daha tedbirli olmamız mesafeyi korumamız gerekiyor. Allah'tan gelen bir şey ölüme çare yok." şeklinde konuştu.

Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan da bir ay içerisinde aynı aileden 5 kişinin ölümünü çaresizce izlediklerini söyledi.

İnsanların duyarsız davranmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Pehlivan, "Bir ay içinde Genç ailesinden beş kişiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Köyümüzde başka yakalananlar da var. Ağır olan, hafif şekilde karantinada olanlar da bulunuyor. İnsanlar maalesef bu konuya duyarlı davranmıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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