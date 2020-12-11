Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi
|11 Aralık 2020 13:15
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Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara yansırken Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.
Denizdeki hamsi bereketinin balıkçıyı da vatandaşları da sevindirdiğini ifade eden Ünlü, "Bu sezon bol miktarda avlanan palamuttan sonra hamsinin fazla olmayacağı yönünde düşünceye sahiptik. Umduğumuzun dışında hamsi aralıksız bir aydır bol miktarda avlanıyor. Hala da avlanmaya devam ediyor. Bolluk nedeniyle hamsinin kilogramı 10 liraya kadar düştü. Fiyatı da çok uygun. Fiyatları neredeyse 3-5 yıl önceki fiyatlarıyla aynı." diye konuştu.
Hamsinin bol olmasının diğer balık fiyatlarını da aşağı çektiğini anlatan Ünlü, "Hamsi Karadeniz'in, Türkiye'mizin olmazsa olmazı. Hamsi fiyatıyla tüm balıklarda etkisini gösteriyor, vatandaşlarımız da balığa doyuyor. Hamsi sezonunun en az bir ay daha devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da hamsiye ilgisi büyük." dedi.
Sinop'ta tezgahlarda barbunya 25, çinekop 40, mezgit 25, istavritin kilosu 25, palamut tane 20 liradan satılıyor.
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