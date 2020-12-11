Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.
|11 Aralık 2020 13:01
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Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.
Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.
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