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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere, son dönemde talebin gitgide arttığı keçiboynuzu (harnup) üretimine yönelmeleri çağrısında bulundu.
 11 Aralık 2020 13:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı

Tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere keçiboynuzu üretimine yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı yatırım rehberinde, harnup olarak da bilinen keçiboynuzunun gıda, kozmetik, boya, tekstil ve ilaç sanayisinde kullanıldığı ve üreticilere yüksek gelir sağladığı bildirildi.

Bakanlık, tarımla uğraşmak isteyenleri yönlendirmesi ve onlara yol gösterici olması amacıyla keçiboynuzu bahçesi kurulmasına ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Rehberde, doğal ürünlere yönelik taleple birlikte keçiboynuzunun da dikkati çektiği ifade edilerek, bu ürünün meyvesinin besin olarak kullanımının dışında, tohumunun da endüstride çok geniş kullanım olanağına sahip olduğu bilgisi verildi. Gıda, kozmetik, boya, tekstil ve ilaç sanayisinde kullanılmasının, ürünün ekonomik değerini artırdığına işaret edilen rehberde, farklı sektörlerde kullanılan keçiboynuzunun güçlü bir ticari ürün olduğu vurgulandı. Rehberde, bu yönüyle keçiboynuzu ve ürünlerinin üreticilere yüksek gelir sağladığının altı çizildi.

Türkiye'de keçiboynuzu üretmenin, ürünün anavatanı içinde olması nedeniyle avantaj sağladığı belirtilen rehberde, "Akdeniz Bölgesi'nde keçiboynuzu yetiştiriciliği yapılabilecek geniş alanlar bulunmakta ve keçiboynuzu yetiştiriciliği ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde toprak özelliklerinin uygun olduğu bölgelerde keçiboynuzu bahçeleri tesisi kurulmasıyla dış ticaretten daha çok pay alınabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fabrikaların talebi arttı

Rehberde, dünyada da keçiboynuzuna ilginin arttığı bildirilerek, "Keçiboynuzu meyvesi, içeriğinde bulunan ve insan vücudunda antioksidan tesir gösteren polifenoller açısından oldukça zengindir. Yüksek mineral ve diyet lif açısından da oldukça zengin olup, ülkemizde herhangi bir kimyasal ilaç uygulaması yapılmadan yetişmektedir. Dünyadaki bu ilgiye paralel olarak ülkemizde bu konuda yapılacak çalışmalarla yeni iş sahaları oluşturulması, buna bağlı olarak istihdamın artması ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de keçiboynuzunu işleyen fabrikaların bu ürüne yönelik talebinin de arttığı belirtilen rehberde, daha çok doğal yollarla yetişen keçiboynuzunun bahçe kurularak üretilmesi gerektiği kaydedildi.

İlaç yapımında kullanılıyor

Rehberde keçiboynuzunun kullanım alanlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Keçiboynuzunun ağacı, meyvesi ve tohumları ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Meyveleri sofralık tüketim yanında, gıda endüstrisinde pekmez yapımında kullanılıyor. Kağıt, boya, tekstil, plastik, petrol, mobilyacılık, kibrit, eczacılık ve kozmetik sanayisinde yararlanıldığı gibi, hayvanların yem ihtiyacını karşılamada da kullanılıyor. Diğer ve önemli bir kullanım alanı ise bitkisel kökenli doğal ilaç yapımıdır."

Rehberde, keçiboynuzu bahçesi kurulumuna yönelik örnek bir fizibilite raporu da yer aldı. Bahçe kurulumunun 1 yıl süreceği, proje ömrünün ise 45 yıl olacağı belirtilen rehberde, 100 dekarlık bir alanda 2 bin 750 fidan gelecek şekilde yapılan planlama karşılığı, yatırımın 7'nci yılından itibaren artı gelir elde edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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