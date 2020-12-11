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Salgın öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı

Bursa'ya 110, Harmancık ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kocapınar Mahallesi'nin nüfusu, Kovid-19 salgınından uzak durmak için izole olmak isteyen eski sakinlerin dönüşüyle 39'a yükseldi- Mahalle muhtarı Ramazan Çetiner:- "Pandemi öncesinde kışın imam ve eşi, ben ve eşim 4 kişiydik. Pandemi nedeniyle vatandaşların birçoğu köye geldi. Böylece 2 haneden 14 haneye çıktık"
 11 Aralık 2020 13:20
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Salgın öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı

- Bursa'nın Harmancık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu, önceki yıllarda göç ettikleri kent merkezinden dönenler ile 10 katına yükseldi.

Bursa merkeze 110, Harmancık'a 15 kilometre uzaklıkta yer alan, mart ayına kadar sadece muhtar ve imam ile eşlerinin yaşadığı kırsal Kocapınar Mahallesi'nin nüfusu 39'a çıktı.

Şehir yaşantısını terk edip, Uludağ'ın karşısındaki 1200 metre rakımlı mahalle statüsündeki köyde doğayla iç içe yaşamı tercih edenler, salgın sürecinde güvenli bir ortamda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

- "2 haneden 14 haneye"

Kocapınar Mahallesi muhtarı Ramazan Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini sürdürdüğü 1,5 yıldır mahallenin ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Mahallenin sakin, havasının ise çok güzel, oksijeninin bol olduğunu belirten Çetiner, "Pandemi öncesinde kışın imam ve eşi, ben ve eşim 4 kişiydik. Pandemi nedeniyle vatandaşların birçoğu köye geldi. Böylece 2 haneden 14 haneye çıktık. Köyümüzde Allah'a şükür pandemiye rastlanmadı. Bunun sebebi de Bursa'dan veya ilçeden gelenlere, maske ve mesafe kuralına çok dikkat etmemiz." dedi.

Mahalleye internet bağlattıklarını aktaran Çetiner, uzaktan eğitim gören çocukların rahatça eğitimine devam edebildiğini dile getirdi.

Yaz aylarında nüfusun daha fazla olduğunu bildiren Çetiner, "Burada herkes, 500 metrekare ya da 1 dönüm kadar bir bahçe yapar. Bahçenin etrafına meyve ağaçları dikilir, ortasında da sebze olur. Sabah erkenden kalkılır, bahçeye serin havada sulamaya gidilir. Akşam üzeri ev işleri, odun kırma işleri yapılır." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda mahallenin yolunun yapıldığını, köy odasının yenilendiğini anlatan Çetiner, ekmek fırını yapılacağı sözünü Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'tan aldıklarını, sokaklara kaldırım taşı döşenmesini de talep ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Köyümüzde virüs, hastalık yok"

Mahalle sakinlerinden 76 yaşındaki Salih Ay, Kocapınar'da doğup büyüdüğünü, gençliğinde çalışmak için buradan göç ettiğini anlattı.

Kocapınar'da yeniden yaşamaya başlamalarını "kürkçü dükkanına dönmek" olarak nitelendiren Ay, "Eski gücümüz kuvvetimiz kalmadı ama ruhumuz, gönlümüz burada doğup büyüdüğümüzden burada iyi hissediyor. O yüzden burada ikamet ediyoruz. Bir tarafa gitmediğimiz için köyümüzde virüs, hastalık yok. Havası temiz, yememiz, içmemiz organik. Allah da koruyor, sıhhatimiz yerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kamile Çetiner de köye mart ayında yerleştiklerini belirtti.

Eski evlerini yıkıp yenisini inşa ettiklerini aktaran Çetiner, şöyle konuştu:

"Şimdi burada yaşıyoruz. Her gün bağ bahçe ile uğraşıyoruz. Çok şükür buraya hastalık gelmedi. O yüzden gitmiyoruz Bursa'ya. Burada rahatımız iyi, rahatça gezip dolaşıyoruz. Bursa'da sıkıntı var. Birçok insan köye geldi ve kış aylarında da gitmeyecekler, burada kalacaklar salgından ötürü. Köyde canımız sıkılmıyor, bahçelerimize ekiyoruz. Her şey organik. Kendimiz ekiyoruz, kendimiz yiyoruz."

Anadolu Ajansı
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