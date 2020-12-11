1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istendi
|11 Aralık 2020 13:38
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Kartal'da, 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirip eline sigara veren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın hakkında, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki B.B. ile F.Ü'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur bebeğin de çiftin çocukları olduğu belirtildi.
Suç tarihinde F.Ü'nün bebeğini kuzeni Merve A'ya bıraktığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın da kuzenini arayarak bebeği de yanına alıp arkadaşlarıyla buluşacağını söylediği kaydedildi.
İddianamede, sanık Merve A'nın, arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla gittiği restoranda alkol aldığı, mağdur bebek kucağındayken elinde olan alkol bardağını ağzına değirdiği, daha sonra da sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştığı aktarıldı.
Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarla bu suçun doğrulandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın alınan ifadesinde mağdur bebeğe ait fotoğrafı sosyal medyada kendi hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle bebeğe alkol içirmediğini, pişman olduğunu söylediği ifade edildi.
İddianamede, sanık Merve A'nın, bu suçu bebeğin annesi tarafından kendisine bakım için bırakılması sonucunda işlediği savunularak, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Öte yandan mağdur bebeğin annesi F.Ü. hakkında ise "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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