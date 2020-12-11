Rize'de şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası
|11 Aralık 2020 13:57
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Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit Altuğ Verdi'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde Rize genelindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi hatim duası okutuldu.
Hatim duasının yapıldığı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi olmak üzere bütün şehitle-rimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, şehit ve gazi ailelerimize minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Şehadetinin ikinci yılında Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdiyi saygı ve rahmetle anıyoruz... 🇹🇷 pic.twitter.com/7Lo2Y1cCcyTürk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 11, 2020
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