'AB bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi'
|11 Aralık 2020 13:58
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesi soruldu.
Yunanistan, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerin baskısına rağmen Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasını Cumhurbaşkanı şöyle değerlendirdi:
"AB'nin dün yapmış olduğu zirve birkaç ülkenin beklentilerinin cevabını vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri Türkiye'in haklılığını ortaya koyan süercin aksiydi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bizim olumlu tavırlarımız beklentilerini boşa çıkardı.
AB üyesi ülkeler arasında aklıselim ülkler olumlu tavrı ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Mart zirvesinde yeni bir hazırlığın yapılması gibi bir beklenti var. Oradan da bir şey çıkması mümkün değil. AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken birçok hak var."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'dan CHP'ye: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz
11 Aralık 2020 14:32
|Numan Kurtulmuş: Ben de aşı olacağım
11 Aralık 2020 14:19
|CHP'deki tecavüzler konuşulunca, Halk TV o programı bitirdi
11 Aralık 2020 13:54
|Sağlık Bakanı Koca'dan İmamoğlu'na: Çok acı, çok yanlış
11 Aralık 2020 13:43
|Ak Parti'li kadın vekil'den CHP'ye: Bize tecavüzcü dediğinizi ne çabuk unuttunuz
11 Aralık 2020 13:04
|Dışişleri Bakanlığı: AB'nin hukuka aykırı tutumunu reddediyoruz
11 Aralık 2020 12:21
|Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
11 Aralık 2020 12:08
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
11 Aralık 2020 11:10
|'İpek böceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz'
11 Aralık 2020 10:36
|CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı
11 Aralık 2020 10:24