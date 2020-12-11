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'AB bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderler zirvesinden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkmamasını "Aklıselim ülkeler olumlu tavrı ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar" sözleriyle değerlendirdi.
 11 Aralık 2020 13:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesi soruldu.

Yunanistan, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerin baskısına rağmen Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasını Cumhurbaşkanı şöyle değerlendirdi:

"AB'nin dün yapmış olduğu zirve birkaç ülkenin beklentilerinin cevabını vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri Türkiye'in haklılığını ortaya koyan süercin aksiydi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bizim olumlu tavırlarımız beklentilerini boşa çıkardı.

AB üyesi ülkeler arasında aklıselim ülkler olumlu tavrı ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Mart zirvesinde yeni bir hazırlığın yapılması gibi bir beklenti var. Oradan da bir şey çıkması mümkün değil. AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken birçok hak var."

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