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Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı

Siirt'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı
 11 Aralık 2020 14:23
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Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı

Siirt'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç. operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 127 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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