Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi
|11 Aralık 2020 14:28
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Demir, yaşam mücadelesini kaybetti.
Gemlik Belediyesince sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Demir'in hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü aktarılarak "Bayram başkanımıza yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
11 Aralık 2020 14:38
|İstanbul'da cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı
11 Aralık 2020 14:15
|Rize'de şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası
11 Aralık 2020 13:57
|Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
11 Aralık 2020 13:50
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
11 Aralık 2020 13:36
|Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
11 Aralık 2020 13:26
|Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı
11 Aralık 2020 13:17
|İşten evine giderken sokak köpekleri saldırdı
11 Aralık 2020 13:08
|Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
11 Aralık 2020 13:01
|Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11 Aralık 2020 12:31