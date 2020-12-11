Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
|11 Aralık 2020 14:38
|+Aa- Yazdır
İzmir'in güneyinde, Aydın ve Muğla çevrelerinde yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya ile Isparta ve Kırklareli'nin batısı, Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yarın rüzgarın kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteorolojik hadiseler sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
11 Aralık 2020 14:28
|İstanbul'da cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı
11 Aralık 2020 14:15
|Rize'de şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası
11 Aralık 2020 13:57
|Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
11 Aralık 2020 13:50
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
11 Aralık 2020 13:36
|Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
11 Aralık 2020 13:26
|Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı
11 Aralık 2020 13:17
|İşten evine giderken sokak köpekleri saldırdı
11 Aralık 2020 13:08
|Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
11 Aralık 2020 13:01
|Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11 Aralık 2020 12:31