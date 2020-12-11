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Belediye Başkanı'nın şikayetçi olduğu 'şantaj ve darp' davasında tahliye

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı "şantaj ve darp" davasında tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi.
 11 Aralık 2020 14:45
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Belediye Başkanı'nın şikayetçi olduğu 'şantaj ve darp' davasında tahliye

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı "şantaj ve darp" davasında tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Tutuklu sanıklar O.K, Ş.G. ve S.A. duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda mahkeme, O.K, Ş.G. ve S.A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 kişi tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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