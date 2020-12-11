Belediye Başkanı'nın şikayetçi olduğu 'şantaj ve darp' davasında tahliye
|11 Aralık 2020 14:45
|+Aa- Yazdır
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı "şantaj ve darp" davasında tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.
Tutuklu sanıklar O.K, Ş.G. ve S.A. duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.
Yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda mahkeme, O.K, Ş.G. ve S.A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 kişi tutuklanmıştı.
Yargılama sürecinde bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünyada bir gün bile geçiremedi! Doğduğu gün annesi sokağa terk etti
11 Aralık 2020 16:52
|Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
11 Aralık 2020 16:11
|Sabancı ailesinde miras davası: Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir
11 Aralık 2020 15:34
|Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
11 Aralık 2020 15:30
|Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
11 Aralık 2020 15:01
|Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı
11 Aralık 2020 14:23
|1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istendi
11 Aralık 2020 13:38
|Eskişehir'de tartıştığı eniştesini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
11 Aralık 2020 11:55
|Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü
11 Aralık 2020 11:32
|Ofis görünümlü kahvehane baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar
11 Aralık 2020 11:14