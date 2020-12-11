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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında saat 14.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|11 Aralık 2020 15:01
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD, saat 14.01'deki depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 28 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM: Ege Denizinde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020
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