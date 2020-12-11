1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Açıklanan tabloya göre vaka sayısı düne göre 1682 kişi artarak 32 bin 106 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da düne göre 6 kişi artarak 226'ya yükseldi.
 11 Aralık 2020 19:43
+Aa- Yazdır
Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.' ifadelerini kullandı.

COVID-19 Durum Günlük Raporu

01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

09.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

10.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

11.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

12.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

13.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

14.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

15.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

16.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

17.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

18.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

19.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

20.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

21.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

22.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

23.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan tedavi gören vatandaşa 'konuşma cihazı' hediyesi
11 Aralık 2020 20:50		 Prof. Memişoğlu: İstanbul'da yayılımı kontrol altına aldık
11 Aralık 2020 20:47
Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
11 Aralık 2020 18:45		 Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
11 Aralık 2020 17:56
HES kodunu plaka yapıp boynuna astı
11 Aralık 2020 17:20		 Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı
11 Aralık 2020 16:42
Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
11 Aralık 2020 16:32		 Korona ve deprem bu ilçelerde konut fiyatları ile ev kiralarını artırdı
11 Aralık 2020 16:19
Kocaeli'de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi
11 Aralık 2020 15:36		 Rasulayn şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
11 Aralık 2020 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - 3 yerinden bıçakla yaralandı, 'Bıçağın üstüne düştüm" dedi20:57 - 'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı20:55 - Bakan Pekcan: Türkiye yüksek büyüme ile yoluna devam edecek20:50 - Bakan Soylu'dan tedavi gören vatandaşa 'konuşma cihazı' hediyesi20:47 - Prof. Memişoğlu: İstanbul'da yayılımı kontrol altına aldık20:39 - Bakan Varank: TOGG tersine beyin göçünü teşvik ediyor
20:30 - Vatandaşlar yollara akın etti: Kısıtlama öncesi kilit kavşakta trafik yoğunluğu20:18 - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı20:05 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü19:56 - Sahte avukat, adliyede duruşmaya girmek isterken yakalandı19:43 - Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı19:33 - Bakan Koca: Birkaç gün içinde aşının teslim edileceğini umuyorum
19:26 - Koronada ilacı kesen yoğun bakımlık oluyor19:13 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi19:06 - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı19:00 - İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi18:56 - Bahçeli'den 'HDP kapatılsın' çıkışı
18:45 - Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Yaptırım haberiyle yükselen dolar haftayı 7,83 TL'den kapattı
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzaylıların rengi 4
ab'nin yaptırım kararı türkiye'yi ırgalamaz 2
borussia mönchengladbach 1
corona virüs vaka sayısı 1
naylon fatura 6
BioNTech'in siber saldırıya uğraması 3
vücut misti 7
türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız 5
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 4
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam