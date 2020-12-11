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Kuraklığa yağış molası! 4 gün sürecek sağanak bekleniyor

Hafta sonu yurt genelinde şiddetli lodos bekleniyor. Kuvvetli lodos ile birlikte soba zehirlenmesi riski artıyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli yağışlar sel tehlikesini de beraberinde getirecek. Marmara Bölgesi'nde ise aralıklı yağışlar salı gününe kadar sürecek. Ancak salıdan sonra yağışlar yeniden kesiliyor.
 11 Aralık 2020 15:12
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Kuraklığa yağış molası! 4 gün sürecek sağanak bekleniyor

Ülke genelinde kuraklık etkisini giderek artırıyor. Sonbaharda beklenen yağışların henüz düşmemesi 'ciddi kuraklık' tehlikesini gündeme getirdi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Dilek Çalışkan, ''Kurak gidiyoruz ama önümüzdeki dört gün güzel yağış alacağız. Bu yağışlar özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Hatta yer yer sel tehlikesi bulunduran yağışlar ile karşı karşıyayız'' açıklaması yaptı.

ÜLKE GENELİNDE KUVVETLİ LODOS VAR!

Öte yandan ülke genelinde kuvvetli lodos bekleniyor. İç Anadolu'da lodos kuvvetli, yer yer görülen yağmurlar pazartesi şiddetlenecek. Sıcaklık 11-14 derece.

Çalışkan, kuvvetli lodos ile birlikte soba zehirlenmesi riskinin artığını ve dikkatli olunması çağrısında bulunarak "Yatmadan önce soba ve bakım yapılmamış kombilerin mutlaka kapatılması gerekiyor'' uyarısı yaptı.

BU İLLERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Manisa, Aydın, Muğla, Bodrum, Marmaris boyunca özellikle cumartesi gecesi ve pazar günü yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de de lodos kuvvetli olması beklenirken, devam eden yağmurun cumartesi gecesi şiddetini artıracak.

Çalışkan, Antalya'ya 150 kg yağış düşmesinin beklendiğini belirterek, ''Bu büyük bir yağış, sel yapma ihtimali oldukça yüksek olan miktara sahip'' dedi.

Özellikle tarım açısından, seraların çok bulunduğu Finike, dahil olmak üzere sel tehlikesi var.

BARAJLARA ETKİSİ OLUR MU?

Yağışların Marmara Bölgesi'nde özellikle Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuvvetli olması beklenirken, Sakarya ve çevresi daha az yağış alacak.

Çalışkan, ''İstanbul'da aralıklı yağışlar salı gününe kadar devam edecek. Barajlara büyük bir katkısı olmaz ancak en azından toprağı ıslatacak bir yağış'' dedi.

Güneyde ise yağışlar çok şiddetli seyredecek ve Akdeniz'de sağanaklar sürecek. Mersin, Adana bölümünde yağmurun en şiddetli yağacağı gün pazartesi.

Adana'da hafta sonu yağış kısa süreli, sıcaklık 19 derece. Güneydoğu'da hafif başlayacak yağmur, pazar günü daha geniş alanda görülecek.

DOĞU KARADENİZ'DE KURAKLIK YÜKSEK

Çalışkan, ''Şu an neredeyse en kurak giden yerimiz Doğu Karadeniz; Trabzon, Rize, Samsun'da neredeyse bahar havası yaşanıyor'' dedi.

Salı gününden itibaren Türkiye'yi yeniden yağışsız günler bekliyor.
NTV
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