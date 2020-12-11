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Jandarma planlı izinleri durdurdu

Jandarma'dan personeline yönelik gelen emre göre; Ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınının artması nedeniyle personel ve ailelerinin sağlıklarının korunarak bu salgın sürecinden daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı izinleri 15 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılabilecek ve ertesi yıla erteleme yapılmayacaktır.
 11 Aralık 2020 15:11
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Jandarma planlı izinleri durdurdu

Jandarma'dan personeline yönelik gelen emre göre; Ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınının artması nedeniyle personel ve ailelerinin sağlıklarının korunarak bu salgın sürecinden daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı izinleri 15 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılabilecek ve ertesi yıla erteleme yapılmayacaktır.

Bu kapsamda 15 Aralık 2020 - 01 Mart 2021 tarihleri arasında izinlerin kullanımı durdurulmuş olup mücbir sebepler haricinde hiçbir personele izin verilmeyecektir.

Personelin mücbir sebeplerle zaruri olarak talep edecekleri mazeret izinleri için en az 3 iş günü öncesinden dilekçe yoluyla başvuru yapılacak ve hangi gerekçeyle izin talebi olduğuna dair bilgi ve belgeler kuruma verilecektir.

Bu emir doğrultusunda 2021 yılı izin planlamasında Ocak ve Şubat ayında planlı izni bulunan personelin izinleri ileri bir tarihte planlama yetkisi ilçe jandarma komutanı seviyesindeki amirlere verilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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