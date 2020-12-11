İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
|11 Aralık 2020 15:18
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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarın, yarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu nedenle, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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