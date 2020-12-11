Kocaeli'de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi
Kocaeli'de Koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.
|11 Aralık 2020 15:36
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Kocaeli'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.
Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
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