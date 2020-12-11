1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Süt kazanında banyo' için takipsizlik başvurusu

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.
 11 Aralık 2020 15:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasımda hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu'n gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

TAKİPSİZLİK BAŞVURUSU

Kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 11 kişi serbest
09 Aralık 2020 20:56		 Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret
07 Aralık 2020 21:35
7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne soruşturma
06 Aralık 2020 17:56		 TikTok'ta polislere küfreden tır sürücüsüne soruşturma açıldı
06 Aralık 2020 16:59
Alevilerle ilgili çirkin sözlerden dolayı iki komedyene hapis istemi
03 Aralık 2020 19:55		 Çakarlı magandaya 25 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2020 19:14
Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor
02 Aralık 2020 20:51		 Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi
01 Aralık 2020 22:55
Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı
01 Aralık 2020 22:50		 Gülistan Doku soruşturmasında bir polise kamu davası açıldı
30 Kasım 2020 23:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - FETÖ'den ihraç kurmay yarbaya mayın patlamasıyla ilgili gözaltı16:52 - Dünyada bir gün bile geçiremedi! Doğduğu gün annesi sokağa terk etti16:48 - Belediye faturaları kısa mesajla gönderdi, 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı16:42 - Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı16:32 - Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi16:28 - Ömer Çelik'ten AB açıklaması: 10 Aralık kararlarını reddediyoruz
16:19 - Korona ve deprem bu ilçelerde konut fiyatları ile ev kiralarını artırdı16:11 - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü16:05 - Bu belediye şehit yakınlarına mezar yeri indirimi yapacak16:03 - Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuğa beraat15:58 - 'Sağlık çalışanları zaten vazife malulü sayılıyor'15:54 - 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' İşte İnce, Sarıgül ve Demirtaş'ın oy oranları
15:52 - Yaptırım haberiyle yükselen dolar 7,90 TL'ye geriledi15:49 - Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı15:45 - TFF Başkanı Özdemir koronavirüsü yendi15:42 - MEB'den koronavirüse özel site15:42 - Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği verdi
15:39 - Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bill Gates'in, aşıyla herkese çip yerleştireceği iddiasına inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Yaptırım haberiyle yükselen dolar 7,90 TL'ye geriledi
Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veda hutbesi 3
ulaşgkc 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
harf yerine rakam kullanmak 1
vasati kırk çöp 2
ab'nin yaptırım kararı türkiye'yi ırgalamaz 2
kandırmayın fenerbahçelileri alex malex gelmez 1
kahverengi bir renkse kahve ne renk 2
borussia mönchengladbach 1
kedi 5
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam