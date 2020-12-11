TFF Başkanı Özdemir koronavirüsü yendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
|11 Aralık 2020 15:45
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.
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