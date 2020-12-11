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'Sağlık çalışanları zaten vazife malulü sayılıyor'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş bir açıklama yaparak "5510 sayılı Kanuna göre, sağlık çalışanları dahil kamu görevlilerinin tamamı, görevlerini yürütürlerken veya görevlerinin neden ve etkisiyle malul hale gelmeleri yada vefat etmeleri durumunda "Vazife Malullüğü" hükümlerinden yararlanmaktadır. Kanun bu kadar açık ve tüm kamu çalışanlarını bağlayıcı bir durumda iken, Covid-19 ile mücadeleleri nedeniyle sağlık çalışanları için yeni bir kanunla "mesleki hastalık" talebinde bulunma hususunda, tüm taraflar yeniden düşünmelidir. " dedi.
 11 Aralık 2020 15:58
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'Sağlık çalışanları zaten vazife malulü sayılıyor'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanları konusunda şu açıklamayı yaptı:

"5510 sayılı Kanuna göre, sağlık çalışanları dahil kamu görevlilerinin tamamı, görevlerini yürütürlerken veya görevlerinin neden ve etkisiyle malul hale gelmeleri yada vefat etmeleri durumunda "Vazife Malullüğü" hükümlerinden yararlanmaktadır.
Bu durumdaki kamu görevlileri veyahut ölenlerin yakınları, kanunun öngördüğü vazife malullüğü aylığından emekli ikramiyesine, eğitim ve öğretim yardımından kamuda bir kişilik istihdama kadar pek çok haktan faydalanmaktadır.
Kanun bu kadar açık ve tüm kamu çalışanlarını bağlayıcı bir durumda iken, Covid-19 ile mücadeleleri nedeniyle sağlık çalışanları için yeni bir kanunla "mesleki hastalık" talebinde bulunma hususunda, tüm taraflar yeniden düşünmelidir.
Bize göre yapılması gereken, mevcut kanundaki eksiklikleri virüsle mücadele süreçlerindeki hassasiyetleri dikkate alarak sağlık çalışanları lehine düzenleyip, ilave haklar ve kazanımlar sunmaktır.
Bu kapsamda, kanunun vazife malullüğünden yararlanmak için aranan şartlar arasında saydığı "b" ve "c" maddeleri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları lehine, tartışmaya/yoruma yer bırakmayacak şekilde acilen düzenlenmek zorundadır.
Ayrıca sağlık çalışanlarına, yürüttükleri kahramanca mücadelenin anlam ve önemi dikkate alınarak, alın terlerinin ve fedakarlıklarının yüksek değerinin bir nişanesi olarak yeni haklar ve kazanımlar sağlanmalıdır.
Sağlık-Sen olarak, meselelerin, kısır tartışmalara kurban edilmeden, ideolojik propagandalara malzeme konusu yapılmadan, ivedilikle çözülmesinden yanayız.
Unutmayalım ki virüs ne tartışma dinliyor ne de ideolojik ayrım yapıyor. Sağlık çalışanları da virüsü durdurmak için canla başla çalışıyor"
Memurlar.Net
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