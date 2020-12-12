Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçirilmemesi yolundaki düzenlemeyi içeren "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" Genelgesine karşı sendika dava açmıştır.

Danıştay istemi reddetmiş ve idarenin takdir hakkına vurgu yapmıştır:

6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan mevcut personelin sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri, yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde mümkün hale getirilmekte; yönetim kurulunca sözleşmeli personel olarak çalıştırılması uygun görülmeyenlerin ise eski statülerinde çalışmalarına olanak tanınmaktadır.

Anılan Kanunla, mevcut personele, eski statüde çalışma ya da yönetim kurulunca yeni statüde istihdam edilme talebinin yerinde görülmesi durumunda, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme imkanı verilmiştir.

6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, idari hizmet sözleşmeli statüde personel istihdam etmeye başlayan davalının, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki statülerine tabi olarak çalışanlardan idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenlerin belirlenmesinde ve buna yönelik düzenleme getirmesinde takdir hakkı bulunduğu açıktır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/375

Karar : 2020/1308

Tarih : 04.03.2020

DAVACI: ... Sendikası

VEKİLİ: ...

DAVALI: ...

VEKİLLERİ: ...

DAVANIN KONUSU: Davacı Sendika tarafından; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan 26/01/2017 günlü, E.21230 sayılı "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu Genelgenin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI: Davacı Sendika tarafından; dava konusu genelgeyle, 399 sayılı KHK'nın eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelin idari hizmet sözleşmeli statüye geçişlerine süre sınırlaması getirildiği, yaş haddinden emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari hizmet sözleşmeli statüye geçişinin önünün tamamen kapatıldığı; gerek 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nda, gerekse ....nde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte, 399 sayılı KHK'nın eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelin idari hizmet sözleşmeli statüye geçişinde "emekliliğine bir yıldan az süre kalmak" şeklinde bir hükmün yer almadığı; dava konusu genelgenin, anayasal ve yasal ilkelerden olan eşitlik, mali ve idari güvenlik ile kazanılmış hak ilkelerine aykırı olduğu, davalı kurum bünyesinde çalışan personel arasında ayrım yapılmasına sebebiyet verildiği ileri sürülmüştür.

DAVALININ SAVUNMASI: Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, tüm şirket personelinin atanmasına karar verme ve bunların görev ve yetkilerini belirlemenin yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının (ag) bendinde; "Müdür ve üstü unvanlı personel hariç diğer personelin idari hizmet sözleşmeli statüye geçişine ilişkin talepleri karara bağlamak" genel müdürün görev ve yetkisinde bulunduğu düzenlemesine yer verildiği; mevcut personelin idari hizmet sözleşmeli statüye geçişinin yönetim kurulunun uygun görmesi ile mümkün olabildiği; her ne kadar mevzuatta idari hizmet sözleşmeli statüye geçiş işlemleriyle ilgili olarak bir süre belirtilmemiş ise de, yaş haddi sebebiyle emekliliğine bir yıldan az süresi kalmış olan personelin idari hizmet sözleşmeli statüye geçiş taleplerinin uygun görülmediği; 399 sayılı KHK'nın eki (II) sayılı cetvele tabi olarak görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcı pozisyonundaki personelin 5434 sayılı Kanun'a göre yaş haddinin ellibeş olduğu, ellibeş yaşını doldurmuş olan personelin emekliliğe sevk edildiği, yaş haddine bir yıldan az süresi kalan 399 sayılı KHK'ya tabi personelin mağdur edilmediği, yaş haddini dolduracağı güne kadar görevini sürdürebildiği, bu nedenle yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık taşımayan dava konusu genelgeye karşı açılan ve hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI: ...

DÜŞÜNCESİ: Dava; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nca yayımlanan 26/01/2017 tarih ve 87889421-900-E.21230 sayılı "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu Genelgenin iptali istemiyle açılmıştır.

23/05/2013 günlü, 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis olunduğu tarihte yürürlükte olan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 1. maddesinde, kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş; 21. maddesi ile, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinde, PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir..sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir hükmünü taşırken, geçici 5. maddesinde, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların, b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin, c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin, ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin, mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunur.", Geçici 6. maddesinde ise, Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenlerin Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebileceği, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacağı öngörülmüştür.

Kanunla PTT'nin yeniden yapılandırılması kapsamında personelinin Kanun'un 27. maddesi uyarınca idari sözleşme ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi öngörülmüş; geçici 5. maddede ise mevcut personelin mevcut statüleriyle istihdam edilmesine devam olunacağı ifade edilmiştir. Kanun'un dava konusu kuralın da yer aldığı geçici 6. maddesinde ise mevcut personelden istekli olanların PTT'nin yeniden yapılandırılan halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Buna göre, mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanun'da tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilecektir. Buna karşılık, sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacaktır.

Görüldüğü üzere, mevcut personelin sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri, yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde mümkün hale getirilmekte; yönetim kurulunca sözleşmeli personel olarak çalıştırılması uygun görülmeyenlerin ise eski statülerinde çalışmalarına olanak tanınmaktadır.

Dava konusu Genelgede, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari sözleşmeli statüye kabul edilmeyecekleri ifadesine yer verilmiştir.

Anılan Kanunla, mevcut personele bir tercih hakkı tanımaktadır. Personelin eski statüde çalışmak istemesi ya da yönetim kurulunca yeni statüde istihdam edilme talebinin yerinde görülmesi durumunda, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme imkanı verilmiştir.

Kamunun sahip olduğu ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren tüzel kişi durumunda olan Yönetim Kurulu'na mevcut personelin sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri konusunda takdir hakkı verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, davalı kurumun personel istihdamına ilişkin belirlemesi kapsamında, yaş haddine bir yıldan az kalan mevcut personelin idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeme yolundaki kuralda yasal aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Davacı Sendika tarafından; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan 26/01/2017 günlü, E.21230 sayılı "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Deşikliği" konulu Genelgenin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE :

İLGİLİ MEVZUAT :

I - 23/05/2013 günlü, 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun -dava konusu işlem tarihi itibarıyla-

"Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

"Kuruluş" başlıklı 21. maddesinde; "(1) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) PTT'nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığının PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa aittir.

(3) PTT, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü aranır. 6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdi sermayesinin vaz'ına müteallik hükümleri ile 414 üncü madde hükmü PTT hakkında uygulanmaz..."

"Teşkilat" başlıklı 23. maddesinde; "(1) PTT'nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Genel Müdürlük"

"Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesinde; "(1) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. Dört üye Bakanın, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanır.

...

(3) Yönetim Kurulu karar organı olup, PTT'yi idare, ilzam ve idari ve adli merciler nezdinde temsil eder ve PTT'nin temsil ve idaresinden Genel Kurula karşı sorumludur. Yönetim Kurulu 6102 sayılı Kanun, esas sözleşme ve Genel Kurulca verilen yetkilerin yanı sıra aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir:

....

h) Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit etmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri onaylamak

....

(5) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak, yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz."

"Sözleşmeli personel" başlıklı 27. maddesinde; "(1) PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir..."

"Mevcut personel" başlıklı Geçici 5. maddesinde; "(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,

b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin,

ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,

mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekalet ücreti dahil özlük ve mali hakları aynen korunur."

"Personel statüsü değişikliği" başlıklı Geçici 6. maddesinde; "(1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur...."

II - 04/10/2013 günlü, 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) ...nde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in -dava konusu işlem tarihi itibarıyla-

"Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin amacı; nde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

"Dayanak" başlıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

"İstihdam şekli" başlıklı 8. maddesinde; "PTT personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir."

"Personel statüsü değişikliği" başlıklı Geçici 2. maddesinde; "(1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar..."

III - Esas Sözleşmesi'nin

"Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16. maddesinde; "Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Genel Kurulca verilen yetkilerin yanı sıra aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

...

m) Tüm Şirket personelinin atanmasına karar vermek ve bunların görev ve yetkilerini belirlemek..."

düzenlemeleri yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Davalı, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Genel Müdürlük statüsünde kamu hizmeti yürütmüş olup, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin "B - Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer almıştır.

Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla çıkarılan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket olarak yeniden yapılandırılan kurumun sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. (05/02/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan B.K.K. ile sermayesi Varlık Fonuna devredilmiştir).

nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6475 sayılı Kanun'da, PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edileceği belirtilmiş; sözleşmeli personelin unvan ve sayılarının Genel Kurul kararıyla belirleneceği, personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususların Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmiştir.

6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; 657 sayılı Kanun'a tabi memurların, 22/01/1990 günlü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin ve iş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunacağı; anılan personelden isteyenlerin Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebileceği, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacağı düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere, 6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan mevcut personelin sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri, yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde mümkün hale getirilmekte; yönetim kurulunca sözleşmeli personel olarak çalıştırılması uygun görülmeyenlerin ise eski statülerinde çalışmalarına olanak tanınmaktadır.

Anılan Kanunla, mevcut personele, eski statüde çalışma ya da yönetim kurulunca yeni statüde istihdam edilme talebinin yerinde görülmesi durumunda, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme imkanı verilmiştir.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü Anayasa'dan, tüzükler yürürlüğünü kanunlardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanun ve tüzüklerden almaktadır. Dolayısıyla; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 04/10/2013 günlü, 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) ... nde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in dava konusu genelgenin yayınlandığı tarihte yürürlükte olan düzenlemeleri incelendiğinde; dayanağı 6475 sayılı Kanun'da yer alan kurallar ile aynı nitelikte düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Genelgeler yasa, yönetmelik ve benzeri hukuk kaynaklarının uygulanmasına ilişkin ayrıntıları ve uygulama şeklini gösteren düzenleyici işlemlerdir.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan dava konusu Genelgede, davalı nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari sözleşmeli statüye geçiş taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Kurumların ilgili mevzuatlarla üstlenmiş oldukları görevlerini zamanında istenilen verimlilikte ve öngörülen hedefler doğrultusunda yerine getirilebilmesinin en temel koşullarından birisi de organizasyon yapısına uygun olarak belirlenmiş kadro yapısıdır. Posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamakla görevli davalı şirketin, 6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki statüsüne göre istihdamına devam olunan personelinden idari hizmet sözleşmeli statüye geçmek isteyenleri belirleme konusunda düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu tartışmasızdır.

Diğer bir anlatımla; 6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, idari hizmet sözleşmeli statüde personel istihdam etmeye başlayan davalının, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki statülerine tabi olarak çalışanlardan idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenlerin belirlenmesinde ve buna yönelik düzenleme getirmesinde takdir hakkı bulunduğu açıktır.

Bu durumda, davalı idarece, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçirilmemesi yolundaki düzenlemeyi içeren dava konusu Genelgede hukuka ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE;

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam ...-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına;

3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ...-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine;

4. Posta gideri avansından artan tutarın, kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 04.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.