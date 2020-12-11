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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
|11 Aralık 2020 16:11
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hastanenin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay sırasında 4 hasta tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
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