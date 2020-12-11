Korona ve deprem bu ilçelerde konut fiyatları ile ev kiralarını artırdı

Kent yaşamının zorluklarına pandemi ve yaşanan depremler de eklenince sayfiye bölgelerdeki arsa ve konutlar değer kazandı. Bodrum'da özellikle kiralık konutlardaki fiyat artışları ile gündeme gelen bu yükseliş, Marmaris, Fethiye ve Ayvalık gibi yerlerde de yaşanıyor.

Salgından korunma yöntemi olarak izole bir yaşamın tercih edilmesi nedeniyle kalabalık kentlerde yaşayanların, yatay mimari ve geniş bahçelerin olduğu, yumuşak iklimli sayfiyelere yöneldiğini belirten gayrimenkul uzmanları, uzun vadede bu bölgelerdeki arsa ve konut stokunun azalması ile gayrimenkul fiyatlarının artmaya devam edebiceğine dikkat çekiyor.

"KİRALAR 5 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Geçen yıl bin 800 lira olan işyeri için bu yıl 3 bin 500 lira kira talep edildiğini söyleyen Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, yıllık peşin kira istenildiğini ifade etti.

Akkuş, "Geçen yıl kirası bin 500 lira olan 2+1 evler bu sene 2 bin 700-2 bin 750 lira oldu. Konumuna göre kiralar 5 bin liraya kadar çıkıyor. Satılık olarak da geçen sene 750 bin lira değerindeki evler 1 milyon lirayı geçti.

Büyükşehirdeki vatandaşlar, karavan ya da prefabrik ev koymak için Marmaris'ten küçük çaplı tarlalar alıyorlar.

Diğer taraftan pandemi ve deprem nedeniyle büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşenler nüfus artışına neden oldu. Marmaris'in kış nüfusu yaklaşık 100 bin iken şimdi 125-130 binleri bulduk" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ"

Pandemi etkisiyle Fethiye'ye de ciddi bir yönelim olduğunu ifade eden Fethiye Emlakçılar Derneği Başkanı Serdar Oğuz, "Kiralar evlerin konumuna göre yüzde 25 ile 40 arasında arttı. Satılık ev fiyatlarında da yine ortalama yüzde 25 ve yüzde 40 arasında artış var" dedi. Sadece Fethiye merkez değil çevresindeki bölgelerde de gayrimenkul satışlarının yüzde 35 ile 40 arasında yükseldiğini ifade etti.

"KONUT FİYATLARI PANDEMİDE YÜKSELDİ"

Fethiye ve Marmaris'te konut kira değeri ve satış fiyatlarını REIDIN verilerine göre değerlendiren Zingat.com Ticari Direktörü Eser Karaismailoğlu, corona virüs pandemisi nedeniyle konut satış fiyatlarının ve ev kiralarının yükseliş trendine girdiğini aktardı. Ekim ayında Fethiye'de metrekare başına konut kira değerlerinin, gec,en yılın aynı donemine gore yüzde 30.41 oranında nominal artış gösterdiğinin altını çizdi.

Fethiye'de metrekare başına konut satış fiyatlarının gec,en yılın aynı donemine gore yüzde 38.71 oranında arttığını belirten Karaismailoğlu, Marmaris'te de konut kiralarının ekimde, gec,en yılın aynı donemine gore yüzde 15.12 artış gösterdiğini, konut satış fiyatlarının da yüzde 32.76 oranında yükseldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Pandeminin başladığı mart ayına göre kıyaslandığında, Marmaris ve Fethiye'de konut satış fiyatlarında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti" dedi.

AYVALIK İSTANBUL İLE YARIŞIYOR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 12 yıldır emlakçılık ile uğraşan Ahmet Yüksel de, konut bedelleri ve ev kiralarının yüzde 80 oranında artmış olmasına rağmen ilçeye yoğun talep olduğunu söyledi.

Pandemiden önce 500-600 bin liradan satılan bahçeli evlerin şu anda 1 milyon 200 bin liradan başlayıp, 2 milyon 500 bin liralara kadar tırmandığını belirten Yüksel, Ayvalık'ta yaşayan ve ev sahibi olmayan insanların pandemi öncesinde kaloriferli bir dairede 1000 ile bin 200 lira arasında kirada otururken, sadece 3-4 aylık pandemi sürecinde 2 bin 500-3 bin lira arasında değişen rakamlarla kiralık ev bulabildiğini ifade etti.

"İlçede yaşayan insanlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Elimizde kiralık ev kalmadı" diyen Yüksel, "Şu an kaloriferli bir evi kiralamak isteyenlere 3-4 ay sonrasına boşalacak evlere göre tarih verebiliyoruz. Ev kiralama konusunda randevu ile çalışmaya başlamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Ayvalık'ın ilçe merkezinde bulunan tarihi taş evlerin satış fiyatlarının ise özellikle bahçesi olanların 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 4-5 milyon liralara kadar çıktığını belirten Ahmet Yüksel;

"Fiyatlar şu anda neredeyse İstanbul'un boğaz kıyılarındaki konutların fiyatlarına ulaştı. Bu durumun süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ayvalık sürekli göç alıyor. İlçede arsa sıkıntısı var. Bundan dolayı da konutlar çok değerli. Ama önümüzdeki yıllarda yeni imar alanları açılırsa, bu alanlara TOKİ ya da yatırımcı inşaat şirketleri burada yapılaşmaya girerse, o zaman konut fiyatları da ev kiraları da geriye çekilebilir" dedi.

Arife Selin Gürer/ntv.com.tr