Ömer Çelik'ten AB açıklaması: 10 Aralık kararlarını reddediyoruz
|11 Aralık 2020 16:28
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Avrupa Birliği'nin aldığı kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:
Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez.
10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.
Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.
AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Kıbrıs Türkünün iradesini ve haklarını görmezden gelmiş, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak bir yaklaşım ortaya koymuştur.
Türkiye, Atina'nın kışkırtıcı adımlarına rağmen, ön koşulsuz istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu defalarca vurguladığı halde Yunanistan ve GKRY, AB içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmaya devam etmiştir.
Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ve potansiyel işbirliği alanları çok geniştir. Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist talepleri ikili ilişkileri zehirliyor ve pozitif gündem meydana getirilemesini engelliyor. AB bu tutuma esir olmamalıdır.
Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya
devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegane rol, yaptırım dili kullanmak
değil, dürüst bir tutum geliştirmektir.
AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır.
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