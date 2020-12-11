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Moderna, geliştirdiği korona aşısını çocuklarda denemeye başladı

ABD'li ilaç şirketi Moderna, yüzde 94,1 oranında etkili olduğu duyurulan yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını 12 ile 18 yaş arasındaki ergenlerde test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, klinik denemelerin orta-geç aşamada devam ettiğini ve ülkede gelecek yıl okullar açılmadan önce sonuçların hazır olacağını belirtti.
 11 Aralık 2020 17:06
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Moderna, geliştirdiği korona aşısını çocuklarda denemeye başladı

ABD'li biyoteknoloji Moderna, iki hafta önce 30 bin katılımcı üzerinde gerçekleşen üçüncü aşama klinik demelerinin son sonuçlarında eaşının yetişkinlerdeki başarı oranın yüzde 94.1 olduğunu duyurdu. Ardından şirket Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EUA) acil kullanım onayı başvurusunda bulundu.

Bununla birlikte, rakip Pfizer/BionTech'in Moderna'yla benzer bir yöntem kullanılarak geliştirilen yüzde 95 etkili aşısı İngiltere'de geçtiğimiz salı günü onaylanarak ülkede kullanılmaya başlandı. Ancak, bu durum aşıların çocuklarda ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin soruları gündeme getirdi. Çünkü şu ana kadar hiçbir şirket ya da enstitü çocukları klinik denemelere dahil etmedi.

3 BİN ÇOCUĞU KAPSAYACAK

Moderna, bu kapsamda ABD'de 12 ile 18 yaşı arasındaki 3 bin sağlıklı çocuğu kapsayacak bir klinik deneme başlattığını aktardı. Yapılan açıklamada deneylerin orta-geç aşamada devam ettiği belirtilerek, mRNA-1273 adı verilen ilk aşının ilk dozunun bir grup çocuğa verildiği ve 28 günün ardından ise ikinci dozun uygulanacağı aktarıldı.

Bununla birlikte ABD Gıda ve İlaç (FDA) Danışma Komitesi, 17 Aralık'ta Moderna'nın aşısının onayını ve ergenlerdeki çalışmalarını konuşmak için toplanacak. Moderna'nın İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Amacımız, gelecek yılın eğitim-öğretim döneminden önce, yani 2021 ilkbaharında ergenlerde mRNA-1273 kullanımını destekleyecek verileri oluşturmaktır." ifadelerini kullandı. ABD'de okullar genellikle Ağustos veya Eylül ayında açılıyor.

PFİZER/BİONTECH'İN ÇOCUKLARDAKİ DENEMESİNİN SONUÇLARI HENÜZ PAYLAŞILMADI

Öte yandan, ABD'li ilaç şirketi Pfizer Ekim ayında, Türk profesör Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BionTech ile geliştirdiği corona virüs aşısını 12 ve 12 yaş üstü çocuklarda deneyeceğini açıklamıştı. Ancak, çalışmanın başlayıp başlamadığına ilişkin daha sonra açıklama yapılmadı.

Pfizer/BioNTech de ekim ayında bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulu, dün gün boyu süren toplantı sonrasındaki yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdi. FDA onayının önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.
NTV
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