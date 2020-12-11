HES kodunu plaka yapıp boynuna astı

Düzce'de akılı telefonu olmadığı için AVM ve kamu kurumlarına girmekte zorluk yaşayan Önder Saraçlı (37), HES kod numaraları ve HES kare kodunu plaka yaptırıp boynuna astı.

Düzce'de, vatandaş Önder Saraçlı sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı. Zorluk yaşayan Saraçlı, "HES kodu bizim kişisel plakalarımız" diyerek plaka şeklinde HES kod numaraları ve HES kare kodunu plakaya bastırtarak boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, "Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. HES uygulamasının bütün kapalı yerlerde olması gerekiyor. Bu da sağlığımız için yapmamız gereken bir uygulama. Ben de HES kodumu bu şekilde çıkararak hem kurumlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak istedim. Artık bu kişisel bir durum oldu. Bu bizim plakamız haline geldi. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar" dedi.