1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HES kodunu plaka yapıp boynuna astı

Düzce'de akılı telefonu olmadığı için AVM ve kamu kurumlarına girmekte zorluk yaşayan Önder Saraçlı (37), HES kod numaraları ve HES kare kodunu plaka yaptırıp boynuna astı.
 11 Aralık 2020 17:20
+Aa- Yazdır
HES kodunu plaka yapıp boynuna astı

Düzce'de akılı telefonu olmadığı için AVM ve kamu kurumlarına girmekte zorluk yaşayan Önder Saraçlı (37), HES kod numaraları ve HES kare kodunu plaka yaptırıp boynuna astı.

Düzce'de, vatandaş Önder Saraçlı sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı. Zorluk yaşayan Saraçlı, "HES kodu bizim kişisel plakalarımız" diyerek plaka şeklinde HES kod numaraları ve HES kare kodunu plakaya bastırtarak boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, "Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. HES uygulamasının bütün kapalı yerlerde olması gerekiyor. Bu da sağlığımız için yapmamız gereken bir uygulama. Ben de HES kodumu bu şekilde çıkararak hem kurumlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak istedim. Artık bu kişisel bir durum oldu. Bu bizim plakamız haline geldi. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
11 Aralık 2020 18:45		 Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
11 Aralık 2020 17:56
Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı
11 Aralık 2020 16:42		 Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
11 Aralık 2020 16:32
Korona ve deprem bu ilçelerde konut fiyatları ile ev kiralarını artırdı
11 Aralık 2020 16:19		 Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
11 Aralık 2020 15:39
Kocaeli'de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi
11 Aralık 2020 15:36		 Rasulayn şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
11 Aralık 2020 15:30
103 yaşında koronavirüsü yendi, torunlarıyla bir araya geldi
11 Aralık 2020 15:27		 İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
11 Aralık 2020 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi18:56 - Bahçeli: Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis'tedir18:51 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü18:45 - Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı18:42 - Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz18:36 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18:30 - Avusturya, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını aykırı buldu18:29 - Borsa rekorlarına bugün de devam etti18:24 - İçişleri Bakanlığından kısıtlamayı hatırlatıcı açıklama18:20 - Hırsızlar kapısını kırarak girdikleri okula zarar verdi18:17 - İstanbul'da su alarmı! Bazı barajlardan su alınamıyor18:08 - Önce tartıştığı kadını öldürdü ardından kendini vurdu
18:05 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis17:59 - Koronayı yenen Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu ile görüştü17:56 - Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem17:49 - Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede17:47 - Çeyrek altın günü 752 TL'den tamamladı
17:47 - Liposuction yaptıran Alisan: Ölümden döndüm, dava açtım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Yaptırım haberiyle yükselen dolar haftayı 7,83 TL'den kapattı
Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 2
pozii 1
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
ab'nin yaptırım kararı türkiye'yi ırgalamaz 2
keremcem 2
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
çöven 1
oğuz aksaç 1
2020'de en çok yapılan aramalar 2
mor komedyen 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam