MEB: O okulda eğitime devam edilmesi mümkün değil!
|11 Aralık 2020 17:29
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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim kapsamında alınan Akçadam Köyü İlkokulu öğrencilerinin daha donanımlı sınıflarda daha kaliteli eğitim ortamına kavuşacakları bildirdi.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Meriç ilçesindeki Akçadam Köyü İlkokulu" ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, adı geçen okulda, 18 öğrencisiyle birleştirilmiş sınıfta tek öğretmenle eğitim öğretim yapıldığı, anasınıfında da 11 öğrenci kayıtlı olmasına rağmen çoğunluğunun devam etmediği ifade edildi.
Okul binasının deprem yönetmeliğine uygun olmadığının altı çizilen açıklamada, "okul binasının, tek derslikte 18 öğrenci ile öğretime devam etmesi için onarımına 2 milyon ek harcama yapılsa bile gelecek yıllarda potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında öğrenci artışı öngörülmediğinden eğitim öğretimin sürdürebilir olmadığının anlaşıldığı" vurgulandı.
Devletin köylerde eğitim kalitesini ve standartlarını artırmak için her türlü imkanı seferber ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuklarımızın taşımasını yapacağımız Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş İlkokul binasında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, proje sınıfları, okul kütüphanesi, yemekhane ve sınıflarda etkileşimli tahtalar bulunmaktadır. Akçadam Köyü İlkokulunda tek bir derslikte birleştirilmiş sınıf uygulaması yerine öğrencilerimiz kendi sınıf seviyesinde öğrenim göreceği, fiziki anlamda daha donanımlı ve daha kaliteli eğitim ortamına kavuşturulacaktır. Basında çıkan konuyla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."
SÖZCÜ'DE YER ALAN HABER
Edirne'ye bağlı Meriç ilçesinin Akçadam Köyü İlkokulu'nun Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılma kararına köylüler tepki gösterdi. Köylülerin imecesiyle tadilattan geçirilen 18'i ilkokul, 12'si anasınıfı olmak üzere 30 öğrencili okulun öğrencilerinin büyük bir kısmının Akçadam köyünden Roman çocukları olduğu öğrenildi. Milli Eğitim il müdürlüğünün kararıyla kapatılacak okulun öğrencilerin başka bir okula nakledilecek.
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