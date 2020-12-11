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Sağlıkta PDC'ler güncellendi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Personel Dağılım Cetveli (PDC) güncellendi.
 11 Aralık 2020 17:44
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Sağlıkta PDC'ler güncellendi

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık tesisleri için tahsis edilen (PDC) kadro sayılarını, sağlık tesisi yatak sayısı, il-ilçe nüfus sayısına göre muhtelif zamanlarda güncellemektedir. Bu kapsamda ve özellikle pandemi nedeniyle sağlık tesislerinin kadro dağılımında ciddi değişiklik yapıldığı görüldü. Bazı sağlık tesislerinde kadrolar artırılırken bazılarında düşüş yaşandı.

Güncellenen kadro sayıları için tıklayınız.
Memurlar.Net
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