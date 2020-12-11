Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır." dedi.
|11 Aralık 2020 17:56
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.37'deki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır." dedi.
#DEPREM: Balıkesirin Susurluk ilçesinde saat 17.37de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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