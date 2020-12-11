1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronayı yenen Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kovid-19 tedavisinin ardından görevine dönen Muhittin Böcek: "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız"
 11 Aralık 2020 17:59
+Aa- Yazdır
Koronayı yenen Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çevrim içi toplantıda görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böcek, partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Böcek'e "Aramıza hoş geldin." dedi.

Böcek'in taburcu edilerek görevinin başına dönmesinden mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Kovid 19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çok daha kısa sürede çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay. Doktorlara da yürekten teşekkür ediyorum. Başkan, sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz."

Böcek ise iyi dilekleri için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini dile getiren Böcek, "Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis'tedir
11 Aralık 2020 18:56		 Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
11 Aralık 2020 18:42
CHP'li Öztrak: Millet işini yitiriyor ama işsiz sayıları düşüyor
11 Aralık 2020 17:36		 Ömer Çelik'ten AB açıklaması: 10 Aralık kararlarını reddediyoruz
11 Aralık 2020 16:28
'Kim parti kursa oy verirsiniz?' İşte İnce, Sarıgül ve Demirtaş'ın oy oranları
11 Aralık 2020 15:54		 AB'den Türkiye açıklaması: Yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyoruz
11 Aralık 2020 15:31
Erdoğan'dan CHP'ye: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz
11 Aralık 2020 14:32		 Numan Kurtulmuş: Ben de aşı olacağım
11 Aralık 2020 14:19
'AB bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi'
11 Aralık 2020 13:58		 CHP'deki tecavüzler konuşulunca, Halk TV o programı bitirdi
11 Aralık 2020 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi18:56 - Bahçeli: Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis'tedir18:51 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü18:45 - Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı18:42 - Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz18:36 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18:30 - Avusturya, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını aykırı buldu18:29 - Borsa rekorlarına bugün de devam etti18:24 - İçişleri Bakanlığından kısıtlamayı hatırlatıcı açıklama18:20 - Hırsızlar kapısını kırarak girdikleri okula zarar verdi18:17 - İstanbul'da su alarmı! Bazı barajlardan su alınamıyor18:08 - Önce tartıştığı kadını öldürdü ardından kendini vurdu
18:05 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis17:59 - Koronayı yenen Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu ile görüştü17:56 - Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem17:49 - Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede17:47 - Çeyrek altın günü 752 TL'den tamamladı
17:47 - Liposuction yaptıran Alisan: Ölümden döndüm, dava açtım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
Yaptırım haberiyle yükselen dolar haftayı 7,83 TL'den kapattı
Çiçek hemşire, 20 günde ailesini virüsten kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 2
pozii 1
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
ab'nin yaptırım kararı türkiye'yi ırgalamaz 2
keremcem 2
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
çöven 1
oğuz aksaç 1
2020'de en çok yapılan aramalar 2
mor komedyen 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam